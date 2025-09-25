Il legame tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il territorio cremonese è sempre più solido e ha da poco raggiunto il traguardo dei primi 40 anni. Per questo motivo, lunedì 29 settembre l’Ateneo celebrerà nell’Aula Magna del campus di Santa Monica il 40° anniversario di attività a Cremona.

Alle 10 verrà celebrata la Messa presso la Cappella del campus, presieduta da monsignor Antonio Napolioni, vescovo di Cremona. L’evento avrà inizio alle 11 con i saluti istituzionali di Elena Beccalli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e di Andrea Virgilio, sindaco di Cremona. Seguiranno gli interventi di Pier Sandro Cocconcelli, preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, di Marco Allena, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, di Alessandro Antonietti, preside della Facoltà di Psicologia, e di Lorenzo Morelli, coordinatore delle strategie di sviluppo logistico e operativo del polo cremonese.

Alle 11.45, Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare, terrà una relazione sul tema “Sfide future e nuove competenze per l’industria alimentare”.

Alle 12.15 sarà la volta di un intermezzo musicale, con l’esecuzione a cura degli studenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” di Cremona, per inaugurare il pianoforte “Società Anonima Pianoforti, Anelli Cremona”, modello XIII, del 1927, donato da Fabio Perrone e restaurato con il supporto della Fondazione Arvedi Buschini.

Alle 12.30 le testimonianze di Carlo Aquilano, Alumnus dell’Alta Scuola di Management ed Economia agro-alimentare (SMEA), oggi Chief Commercial Officer di De Cecco, e di Edoardo Fornari, direttore dell’Alta Scuola SMEA. Un video celebrativo del 40° anniversario concluderà la ricca mattinata di festeggiamenti.

L’evento, su invito in Aula Magna, sarà disponibile anche in live streaming sulla piattaforma Nunc dell’Università Cattolica (nunc.it).

