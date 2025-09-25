Ultime News

25 Set 2025 Nascosto nel giubbotto un lenzuolo
per evadere dal carcere: a giudizio
25 Set 2025 Energia, le sfide della transizione
Riunione operativa Io Ci CRedo
25 Set 2025 Delittuosità scesa del 7%
in un anno: bilancio in Prefettura
25 Set 2025 Como-Cremonese, niente
trasferta per i tifosi grigiorossi
25 Set 2025 Coldiretti, mobilitazione contro
speculazione prezzo grano
Video Pillole

Malta hub della cybersicurezza europea con il Secure Talks di Fortinet

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Malta rafforza la sua posizione come hub europeo della cybersicurezza. A La Valletta, Fortinet – azienda americana protagonista nell’evoluzione della cybersecurity – ha riunito istituzioni, aziende e leader del settore per discutere di Intelligenza artificiale, sicurezza dei dati e piattaforme integrate, delineando il futuro digitale dell’isola dei Cavalieri.
xa9/fsc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...