Malta hub della cybersicurezza europea con il Secure Talks di Fortinet
LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Malta rafforza la sua posizione come hub europeo della cybersicurezza. A La Valletta, Fortinet – azienda americana protagonista nell’evoluzione della cybersecurity – ha riunito istituzioni, aziende e leader del settore per discutere di Intelligenza artificiale, sicurezza dei dati e piattaforme integrate, delineando il futuro digitale dell’isola dei Cavalieri.
