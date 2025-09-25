Ultime News

25 Set 2025 Attività Produttive, bando sostegno
al sistema fieristico lombardo
25 Set 2025 "Vismara Talks", workshop
su professionisti della salute
25 Set 2025 Ozono alle stelle, estate nera
per Cremona: 56 superamenti
25 Set 2025 Giacomo Gentili campione del mondo
con il quattro di coppia azzurro
25 Set 2025 Con "I gioielli sotto casa" alla
scoperta di Iseo e dei suoi tesori
Meloni “Hamas ha scatenato guerra, ma Israele ha superato limite”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La ferocia e la brutalità” dell’attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre 2023, “la caccia ai civili inermi, hanno spinto Israele ad una reazione, in principio, legittima. Perché ogni Stato e ogni popolo ha il diritto di difendersi. Ma la reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, e vale a maggior ragione per gli Stati. E Israele ha superato quel limite, con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all’80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

