25 Set 2025 Attività Produttive, bando sostegno
al sistema fieristico lombardo
25 Set 2025 "Vismara Talks", workshop
su professionisti della salute
25 Set 2025 Ozono alle stelle, estate nera
per Cremona: 56 superamenti
25 Set 2025 Giacomo Gentili campione del mondo
con il quattro di coppia azzurro
25 Set 2025 Con "I gioielli sotto casa" alla
scoperta di Iseo e dei suoi tesori
Onu, Meloni “Serve un nuovo modello di cooperazione”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Serve anche un nuovo modello di cooperazione tra le Nazioni. Ma costruirlo richiede umiltà, consapevolezza, e fiducia nell’interlocutore che si ha di fronte. L’Italia sta cercando di fare la sua parte anche in questo, su tutto con il suo Piano Mattei per l’Africa. Negli ultimi tre anni abbiamo lanciato il nostro Piano di cooperazione con l’Africa ed esteso il suo raggio d’azione a quattordici Nazioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all’80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

