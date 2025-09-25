“Il fatto che in provincia di Cremona solo quattro realtà sportive su dieci siano state ammesse al finanziamento, fa emergere fondamentalmente due questioni: da un lato la grande partecipazione delle associazioni e società sportive della nostra provincia, dall’altro la scarsità delle risorse messe a disposizione dalla giunta lombarda”. Così il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni commenta l’esito del recente bando regionale che sostiene l’attività ordinaria di associazioni e società sportive dilettantistiche.

“La graduatoria, basata su un sistema a punteggio, ha visto infatti 91 domande presentate e soltanto 39 accolte – spiega il consigliere dem –. Lo sport deve essere sostenuto concretamente, soprattutto in un momento come questo in cui anche gli effetti della riforma stanno creando difficoltà aggiuntive, in particolare sul piano burocratico. Per realtà che si reggono in larga parte sul volontariato, questi sono sforzi ulteriori. Sono nate nuove esigenze”.

Il consigliere evidenzia anche l’elevato indice di sportività del territorio: “In una provincia come quella di Cremona, dove la diffusione e la qualità delle attività sportive sono a livelli molto alti, è fondamentale riconoscere e valorizzare questo patrimonio garantendo risorse adeguate”.

Piloni insiste: “Due milioni di euro non sono sufficienti e il fatto che non sia stata accolta neanche la metà delle domande lo dimostra chiaramente. Giusto premiare la qualità dei progetti, ma servono più fondi che tengano conto delle nuove difficoltà derivanti dalla recente riforma. Bisogna evitare che questi maggiori impegni ricadano sulle famiglie che già, talvolta, faticano a pagare le spese mediche sportive”.

“Regione Lombardia ha un ruolo centrale”, conclude Piloni: “sostenere chi promuove la cultura sportiva significa anche investire in prevenzione e salute”.

