Video Pillole

Stati Uniti, la giornalista Maria Bartiromo diventa cittadina italiana

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Maria Bartiromo, volto noto del giornalismo televisivo americano, è diventata cittadina italiana. La giornalista di origini campane ha prestato giuramento nel corso di una cerimonia al Consolato Generale d’Italia a New York, alla presenza del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dell’ambasciatore d’Italia a Washington Marco Peronaci, del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, del console generale Fabrizio Di Michele, del direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Caludio Pagliara insieme a numerosi esponenti della comunità italiana.

