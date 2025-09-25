Ultime News

25 Set 2025 Attività Produttive, bando sostegno
al sistema fieristico lombardo
25 Set 2025 "Vismara Talks", workshop
su professionisti della salute
25 Set 2025 Ozono alle stelle, estate nera
per Cremona: 56 superamenti
25 Set 2025 Giacomo Gentili campione del mondo
con il quattro di coppia azzurro
25 Set 2025 Con "I gioielli sotto casa" alla
scoperta di Iseo e dei suoi tesori
Video Pillole

Ucraina, Meloni “La Russia non vuole sedersi al tavolo della pace”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Tra i principali conflitti in corso, c’è la guerra d’aggressione su larga scala della Federazione Russa contro l’Ucraina. Tre anni e mezzo fa, il 24 febbraio 2022, Mosca ha deciso di attaccare Kiev. E io penso che non si sia riflettuto abbastanza sulle conseguenze di quella scelta e su un punto che considero fondamentale: la Federazione Russa, membro permanente del Consiglio di Sicurezza, ha deliberatamente calpestato l’articolo 2 dello Statuto dell’Onu, violando l’integrità e l’indipendenza politica di un altro Stato sovrano, con la volontà di annetterne il territorio. E ancora oggi non si mostra disponibile ad accogliere seriamente alcun invito a sedersi al tavolo della pace”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all’80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

sat/mca2
Fonte video: Palazzo Chigi

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...