Ue, Fontana “Con centralizzazione delle risorse situazione devastante”

MILANO (ITALPRESS) – “Tutta la Lombardia, le parti produttive e gli stakeholders di questa regione sono venuti con noi a Bruxelles per far sentire la loro voce e la loro contrarietà alle scelte che la Commissione sta proponendo. Per ora sono soltanto ipotesi. Noi speriamo che possa avere dei ripensamenti. Temiamo che non abbia ripensamenti e sarebbe una scelta devastante”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Milano.

