Ultime News

25 Set 2025 Nascosto nel giubbotto un lenzuolo
per evadere dal carcere: a giudizio
25 Set 2025 Energia, le sfide della transizione
Riunione operativa Io Ci CRedo
25 Set 2025 Delittuosità scesa del 7%
in un anno: bilancio in Prefettura
25 Set 2025 Como-Cremonese, niente
trasferta per i tifosi grigiorossi
25 Set 2025 Coldiretti, mobilitazione contro
speculazione prezzo grano
Video Pillole

Ue, Fontana “Con centralizzazione delle risorse situazione devastante”

MILANO (ITALPRESS) – “Tutta la Lombardia, le parti produttive e gli stakeholders di questa regione sono venuti con noi a Bruxelles per far sentire la loro voce e la loro contrarietà alle scelte che la Commissione sta proponendo. Per ora sono soltanto ipotesi. Noi speriamo che possa avere dei ripensamenti. Temiamo che non abbia ripensamenti e sarebbe una scelta devastante”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Milano.

