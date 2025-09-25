Ultime News

25 Set 2025 Nascosto nel giubbotto un lenzuolo
per evadere dal carcere: a giudizio
25 Set 2025 Energia, le sfide della transizione
Riunione operativa Io Ci CRedo
25 Set 2025 Delittuosità scesa del 7%
in un anno: bilancio in Prefettura
25 Set 2025 Como-Cremonese, niente
trasferta per i tifosi grigiorossi
25 Set 2025 Coldiretti, mobilitazione contro
speculazione prezzo grano
Video Pillole

Una serra in pieno centro a Palermo, sequestrati 20 chili di marijuana

PALERMO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto una serra indoor di stupefacenti in un’abitazione di Corso Tukory, in pieno centro a Palermo. I poliziotti hanno sequestrato 20 chili di marijuana, all’interno di una serra indoor dotata di lampade alogene e impianti di climatizzazione, riscontrando anche un allaccio abusivo alla rete elettrica. vbo/mca2
Fonte video: Polizia di Stato

