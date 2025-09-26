Ultime News

26 Set 2025 Bimbi in pigiama per la Lilt
e contro tutte le guerre
26 Set 2025 Si ribalta con l’auto colpendone
un’altra e scappa a piedi
26 Set 2025 Premio alla carriera a Luca Vitali
nella serata degli LBA Awards 2025
26 Set 2025 Scacco al branco di giovanissimi
Le scorribande tra botte e rapine
26 Set 2025 Cremona si scatena
con la Balera Punk Fest
Cronaca

Bimbi in pigiama per la Lilt
e contro tutte le guerre

Il servizio di Andrea Colla
Fill-1

Un divertimento per i bambini, che oltre ai sorrisi portava con sé un fine benefico. È la Pigiama Run, che anche quest’anno è tornata alla scuola primaria di Persico Dosimo. Un’iniziativa a sostegno della Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori, una giornata fissa calendarizzata in tutta Italia.

Circa 21mila i partecipanti in tutto il Belpaese, per una cifra raccolta di oltre 300mila euro. Ma a Persico Dosimo il fine è duplice: sul polso dei bimbi anche il simbolo della pace, per chiedere la fine di tutte le guerre.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...