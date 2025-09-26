Cronaca
Bimbi in pigiama per la Lilt
e contro tutte le guerre
Un divertimento per i bambini, che oltre ai sorrisi portava con sé un fine benefico. È la Pigiama Run, che anche quest’anno è tornata alla scuola primaria di Persico Dosimo. Un’iniziativa a sostegno della Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori, una giornata fissa calendarizzata in tutta Italia.
Circa 21mila i partecipanti in tutto il Belpaese, per una cifra raccolta di oltre 300mila euro. Ma a Persico Dosimo il fine è duplice: sul polso dei bimbi anche il simbolo della pace, per chiedere la fine di tutte le guerre.
