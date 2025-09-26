Sabato 27 settembre Cremona accoglierà la prima edizione del Balera Punk Fest, un evento che non vuole essere soltanto un festival, ma un richiamo alla musica dal vivo, all’attitudine punk e alla voglia di stare insieme senza filtri. Il cuore pulsante sarà il Wild Urban Theater. Il Balera Punk Fest sarà un’occasione di socialità a tutto tondo con area ristoro e spazi al chiuso per un festival a prova di meteo.

Julio Garcia, in rappresentanza del Wild Urban Theater: “Questo weekend ci sarà questo grandissimo evento in collaborazione con i Balera Punk. Daremo i nostri spazi a loro per far sì che questo evento sia veramente grosso per la città di Cremona. In futuro contiamo di ospitare altri eventi per permettere a tutti di sentirsi a casa”.

Previste band di tutti i gusti, tra chi ha fatto la storia dell’underground cremonese e chi vuole emergere nella scena spiega Michael Rosa’, tra gli organizzatori della manifestazione: “Invitiamo tutti a venire perché ci saranno delle band di livello su tutte le ‘Bambole di Pezza’ che ultimamente stanno avendo una discreta fama tra le collaborazioni con J-Ax e Finley. In apertura ci saranno due band veramente storiche per Cremona, i Marysun!Nicotina che da un anno a questa parte sono tornati in auge nella scena cremonese e poi ci sarà una grandissima one shot, la reunion dei Blue Nitro dopo 20 anni di assenza”.

L’evento inizierà alle 17:00 con Aria Buena, ospite del piccolo palco “da spiaggia”, allestito tra sabbia e ombrelloni per ricreare un’atmosfera informale. Poi sarà la volta di Casual & Ice B, e dalle 19.30 il festival si sposterà sul palco principale, coperto e pronto a reggere l’urto dell’elettricità: The Asini, Sanavra. Quando la musica dal vivo avrà dato tutto, la notte continuerà senza freni: dalla mezzanotte prenderà vita la Nec Ente Night con il dj set di Gio PT, arricchito da scenografie inedite e sorprese pensate per far ballare fino all’alba.

Il festival non vuole essere un episodio isolato. Nella città della musica c’è spazio per tutti i generi musicali, a dare una mano l’associazione “Amici di Robi” come spiega il presidente Federico Medagliani: “La nostra organizzazione è nata come una grande famiglia. Balera Punk ha iniziato un annetto fa a proporre musica e diciamo che al nucleo fondante degli Amici di Robi è sempre piaciuto questo genere, perché alla fine noi siamo cresciuti con il Punk. Quindi questa situazione è perfetta, è fatta su misura per noi e per loro, per Cremona stessa”.

I biglietti sono disponibili online su Mailticket e sui canali ufficiali del festival e delle Bambole di Pezza. Le prevendite chiuderanno alle 12 del giorno stesso, mentre la biglietteria in loco aprirà dalle 16. Le tariffe sono pensate per garantire un’ampia accessibilità, con riduzioni per i più giovani e ingressi gratuiti per i bambini fino ai 10 anni.

