Gaza, Netanyahu “L’accusa di genocidio è una menzogna”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite che l’accusa a Israele di genocidio a Gaza è falsa. “Per Israele, ogni
vittima civile è una tragedia, per Hamas è una strategia. Fa propaganda di guerra e li usa come scudi umani”, ha affermato. Nel suo intervento, Netanyahu ha accusato Hamas di commettere genocidio perché “mentre l’esercito israeliano esorta la popolazione di Gaza a evacuare delle zone, Hamas li obbliga a restare là”.

xr2/azn/sat
(Fonte video: ONU)

© Riproduzione riservata
