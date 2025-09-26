Il Museo Civico alla Ponzone dedica una mostra a Sergio Tarquinio in occasione del suo centesimo compleanno. Nato a Cremona nel 1925, Tarquinio è una figura di rilievo nella storia del fumetto italiano internazionale, oltre che pittore incisore di grande raffinatezza tecnica. Abbiamo pensato di rendere questo omaggio a Sergio Tarquinio in occasione del suo centesimo compleanno. L’inaugurazione della mostra si è tenuta giovedì pomeriggio al Museo Civico di Cremona.

“È un traguardo importante e siamo contenti naturalmente di ricordarlo, perché è un decano dell’arte cremonese e la sua è una figura che ha saputo interpretare non soltanto la pittura, il fumetto e poi l’incisione” racconta Rodolfo Bona assessore alla Cultura del Comune di Cremona. “Difatti l’esposizione che gli abbiamo dedicato è un’esposizione di stampe e di incisioni che sono state uno dei suoi primi terreni di lavoro e di creatività, quasi coevo a quello del fumetto.

E proprio nell’incisione ha saputo ottenere risultati di grandissimo rilievo. Queste incisioni sono una piccola parte del nucleo di oltre 400 fogli che l’artista ha donato alla nostra pinacoteca e che sono conservati nel gabinetto delle stampe” prosegue Bona. L’esposizione sarà aperta fino al 26 ottobre. I lavori in mostra, realizzati tra il 1942 e il 2001, raccontano la varietà e la profondità della sua ricerca, dalle prime xilografie alle acqueforti, dalle punte secche alle litografie, fino a opere che rivelano un segno ormai maturo, capaci di trasformare luoghi e volti in immagini intense e universali.

