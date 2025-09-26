Ultime News

26 Set 2025 Scuola e territorio insieme:
al via i progetti InEdu 2025/26
26 Set 2025 Prime lauree al Politecnico nel
nuovo campus Città di Cremona
26 Set 2025 Inaugurata la mostra di Tarquinio
In occasione dei suoi 100 anni
26 Set 2025 Il Cremona Summer Festival chiude
con la Clarence Valley Orchestra
26 Set 2025 Aiutare la Global Sumud
Flotilla: Cgil Cremona dal Prefetto
Cultura

Inaugurata la mostra di Tarquinio
In occasione dei suoi 100 anni

Fill-1

Il Museo Civico alla Ponzone dedica una mostra a Sergio Tarquinio in occasione del suo centesimo compleanno. Nato a Cremona nel 1925, Tarquinio è una figura di rilievo nella storia del fumetto italiano internazionale, oltre che pittore incisore di grande raffinatezza tecnica. Abbiamo pensato di rendere questo omaggio a Sergio Tarquinio in occasione del suo centesimo compleanno. L’inaugurazione della mostra si è tenuta giovedì pomeriggio al Museo Civico di Cremona.

“È un traguardo importante e siamo contenti naturalmente di ricordarlo, perché è un decano dell’arte cremonese e la sua è una figura che ha saputo interpretare non soltanto la pittura, il fumetto e poi l’incisione” racconta Rodolfo Bona assessore alla Cultura del Comune di Cremona. “Difatti l’esposizione che gli abbiamo dedicato è un’esposizione di stampe e di incisioni che sono state uno dei suoi primi terreni di lavoro e di creatività, quasi coevo a quello del fumetto.

E proprio nell’incisione ha saputo ottenere risultati di grandissimo rilievo. Queste incisioni sono una piccola parte del nucleo di oltre 400 fogli che l’artista ha donato alla nostra pinacoteca e che sono conservati nel gabinetto delle stampe” prosegue Bona. L’esposizione sarà aperta fino al 26 ottobre. I lavori in mostra, realizzati tra il 1942 e il 2001, raccontano la varietà e la profondità della sua ricerca, dalle prime xilografie alle acqueforti, dalle punte secche alle litografie, fino a opere che rivelano un segno ormai maturo, capaci di trasformare luoghi e volti in immagini intense e universali.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...