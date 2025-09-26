Si riaccendono le luci in sala per la XIII edizione di STRADIVARIfestival: dopo gli eventi primaverili dedicati a Bach, ora prende il via il nuovo ciclo di concerti che proseguirà fino a Natale, promosso da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends: domenica 28 settembre alle 21 l’ensemble d’archi dei Berliner Philharmoniker si esibirà con il violino solista Krzysztof Polonek nell’Auditorium Giovanni Arvedi.

Già in passato Cremona aveva ospitato i membri della strabiliante Filarmonica di Berlino, che perseguono la loro passione per la musica da camera riunendosi in diverse formazioni; dopo i violoncellisti e i violinisti, ora approda all’ombra del Torrazzo l’ensemble d’archi che intreccia un carattere sonoro orchestrale a un’atmosfera intima.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Museo del Violino e online su Vivaticket, mentre il programma dei concerti è pubblicato sul sito web della rassegna.

