Taglio del nastro questa mattuina per il primo degli eventi autunnali di CremonaFiere, Cremona Musica, aperta da oggi e fino a domenica 28 settembre. Oltre agli strumenti dei maestri cremonesi, italiani, e internazionali, Cremona Musica ospita un calendario di eventi ricco e variegato, con concerti, mostre, masterclass, concorsi, conferenze, con artisti di livello mondiale.

La manifestazione si svolge in sinergia e collaborazione con le Istituzioni del territorio: Comune, CCIAA, Provincia e Associazioni di categoria oltre a Regione Lombardia e ICE- Agenzia.

Oltre 400 gli espositori (oltre il 50% esteri), con un programma di oltre 200 eventi in 3 giorni e oltre 1000 artisti e personaggi coinvolti fra concerti, masterclass e presentazioni e delegazioni Ufficiali di Buyer da numerosi Paesi selezionati con il supporto di ICE-Agenzia.

Qui il calendario completo: https://cremonamusica.com/

