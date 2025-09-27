Sesta edizione autunnale de “Le invasioni botaniche” d’autunno: inaugurazione oggi alle 10 con tutte le istituzioni e gli organizzatori. Dalle 9 alle 19 oggi e domani oltre 60 espositori hanno invaso il centro della città con i profumi, i sapori e i colori dell’autunno ormai alle porte.

Quest’anno per la prima volta la manifestazione sarà dedicata alla musica. Questa edizione si svolge infatti in concomitanza di Cremona Musica, importante evento di Cremona Fiere dedicato agli strumenti musicali. Il connubio tra fiori e musica è il tratto distintivo di questa edizione: durante il fine settimana numerosi appuntamenti musicali animeranno la città vestita a festa con i colori e i profumi dei fiori autunnali. E così sotto la pagoda dei giardini di piazza Roma si alterneranno gruppi e generi musicali.

L’evento è organizzato da PubliA, divisione commerciale di Sec SpA, Quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, Sgp Grandi Eventi, Le Botteghe del Centro e Confcommercio provincia di Cremona, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. La copertura mediatica è garantita dalla presenza del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema e di CR1, organi ufficiali della manifestazione. Cremona Po è sponsor dell’evento.

Le Invasioni e la Musica

Domenica 28 dalle ore 10.45 alle ore 12.25 e dalle ore 14 alle ore 19 andrà in scena la quinta edizione di Cremona Musica Downtown Giovani, che fa parte del Cremona Musica International Exhibitions and Festival. Sul palco si alterneranno giovani cantautori, band e formazioni prevalentemente acustiche.

Fa eccezione il laboratorio di musica d’insieme diretto da Gianni Grandacci (bassista che ha collaborato con artisti come Bruno Lauzi, Alan Sorrenti, Alexia e molti altri), il quale, su invito del direttore artistico Alessio Ambrosi, parteciperà presentando uno degli otto progetti dove la musica rappresenta l’elemento unificante tra persone di diverse età, etnie e lingue.

La giornata inizierà alle 10.45 con il Liceo Musicale A. Stradivari di Cremona, seguito poi dal Conservatorio C. Monteverdi di Cremona, fino alle 12.25.

Alle ore 14 fino alle ore 19 si riprenderà con il chitarrista Samuele Lodetti, seguito dal gruppo The Tangerines di Rudiano, si esibirà il gruppo “Jonnny and Moondogs” di La Spezia, poi gli allievi del fisarmonicista Tiziano Chiappelli si esibiranno insieme a lui.

Sarà poi la volta di Viktoria, Matteo Sciarrino e Nicole Melis (provenienti da Torino, chitarra, basso e percussioni). Canterà poi Matilde Fiori accompagnata al basso da Simo, entrambi di Castelleone (chitarra e basso). Il cantautore di Cremona Leo Ardoli presenterà dei brani originali accompagnandosi con la sua chitarra.

Gli allievi della scuola Upgrade dell’insegnante Debora Tundro termineranno in bellezza la giornata.

Silvia Galli

