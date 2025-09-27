“Grazie alla Lega al Governo e al ministro Matteo Salvini, arrivano risorse concrete anche per la provincia di Cremona: 7,1 milioni di euro per la riqualificazione delle strade provinciali. Non promesse, ma fatti che miglioreranno sicurezza e viabilità.”

Lo dichiara il consigliere regionale Riccardo Vitari, della Lega, commentando lo stanziamento complessivo di oltre 121 milioni di euro per la Lombardia.

“Questi fondi – conclude Vitari – sono una risposta reale alle esigenze dei nostri territori e confermano l’impegno della Lega per garantire infrastrutture moderne e sicure ai cittadini cremonesi”.

© Riproduzione riservata