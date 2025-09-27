Ultime News

Le pagelle di Como-Cremo:
Baschirotto ancora decisivo

Baschirotto e Vazquez (Foto Usc)
SILVESTRI 6,5 – Scopre di dover giocare a ridosso del fischio d’inizio. Fornisce un’ottima prestazione, sventando con ottimi interventi alcune conclusioni del Como.

TERRACCIANO 5,5 – Si fa sorprendere dal lancio di Douvikas che porta al gol di Nico Paz. Cresce nel secondo tempo.

BASCHIROTTO 7,5 – Il suo colpo di testa regala un punto d’oro ai grigiorossi.

BIANCHETTI 6,5 – Affidabile, ordinato e preciso. Si rende utile anche nell’impostazione dal basso.

ZERBIN 5,5 – Fatica a incidere, viene sostituito a fine primo tempo.

PAYERO 6 – Particolarmente presente nelle azioni offensive della Cremo, garantisce tanta corsa anche per coprire la difesa.

GRASSI 6,5 – Imposta e fa da filtro davanti alla retroguardia.

BONDO 6 – Si propone spesso nella metà campo avversaria, tanta corsa indispensabile in una gara che richiedeva tanto sacrificio.

PEZZELLA 5,5 – In fase difensiva sbaglia poco, qualche errore di troppo nei cross e nelle conclusioni.

JOHNSEN 5,5 – Qualche buono spunto, ma fatica a incidere.

BONAZZOLI 6 – Molto utile soprattutto nel gestire palla sulla pressione avversaria.

FLORIANI MUSSOLINI 6,5 – Il suo ingresso cambia la partita sull’out di destra.

VAZQUEZ 6,5 – Dal suo piede nasce il pari firmato da Baschirotto.

SANABRIA 6 – Pochi palloni a disposizione, prova comunque a dare una spinta in più in fase offensiva.

VANDEPUTTE sv

SARMIENTO sv

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata
