Le pagelle di Como-Cremo:
Baschirotto ancora decisivo
SILVESTRI 6,5 – Scopre di dover giocare a ridosso del fischio d’inizio. Fornisce un’ottima prestazione, sventando con ottimi interventi alcune conclusioni del Como.
TERRACCIANO 5,5 – Si fa sorprendere dal lancio di Douvikas che porta al gol di Nico Paz. Cresce nel secondo tempo.
BASCHIROTTO 7,5 – Il suo colpo di testa regala un punto d’oro ai grigiorossi.
BIANCHETTI 6,5 – Affidabile, ordinato e preciso. Si rende utile anche nell’impostazione dal basso.
ZERBIN 5,5 – Fatica a incidere, viene sostituito a fine primo tempo.
PAYERO 6 – Particolarmente presente nelle azioni offensive della Cremo, garantisce tanta corsa anche per coprire la difesa.
GRASSI 6,5 – Imposta e fa da filtro davanti alla retroguardia.
BONDO 6 – Si propone spesso nella metà campo avversaria, tanta corsa indispensabile in una gara che richiedeva tanto sacrificio.
PEZZELLA 5,5 – In fase difensiva sbaglia poco, qualche errore di troppo nei cross e nelle conclusioni.
JOHNSEN 5,5 – Qualche buono spunto, ma fatica a incidere.
BONAZZOLI 6 – Molto utile soprattutto nel gestire palla sulla pressione avversaria.
FLORIANI MUSSOLINI 6,5 – Il suo ingresso cambia la partita sull’out di destra.
VAZQUEZ 6,5 – Dal suo piede nasce il pari firmato da Baschirotto.
SANABRIA 6 – Pochi palloni a disposizione, prova comunque a dare una spinta in più in fase offensiva.
VANDEPUTTE sv
SARMIENTO sv
Simone Guarnaccia