Dopo l’1-1 del Sinigaglia tra Como e Cremona, ha parlato in conferenza stampa il mister grigiorosso Davide Nicola.

Partiamo dall’analisi della partita e dall’imbattibilità, che nonostante tutto, resiste.

Mi interessa poco dell’imbattibilità, ma sfrutto ogni partita per crescere. Da un punto di vista organizzativo fino al gol eravamo messi bene, il Como é una squadra abile tra le linee. Per noi era importante gestire la nostra manovra con rispetto dell’avversario. Mi sono divertito, soprattutto nel secondo tempo.

Venendo aI gol, ancora Baschirotto

Non mi interessa chi segna e chi è il nostro capocannoniere, noi usiamo tutti e abbiamo bisogno di chiunque. Non ho voluto forzare Vardy, ma Sarmiento si. Non vedo l’ora di dare chance a tutti e recuperare tutti i giocatori possibili.

Prima volta che andate sotto di un gol, ma recuperate e ottenete un punto pesante

A me quello che piace dei nostri ragazzi è la loro umiltà, con la voglia di dimostrare e scoprire le proprie qualità. Noi siamo in una fase di crescita e il livello si alza ogni volta. Venire a Como e gestire così la gara é stato premiante.

Come ha preparato la gara, come un match contro una big o uno scontro salvezza?

Il Como ha obbiettivi diversi dai nostri, ma allo stesso tempo rientra tra le squadre con cui possiamo giocarcela con dinamiche differenti. È un approccio continuo sulle letture dell’avversario e noi stessi.

Quella nel secondo tempo è la miglior Cremonese vista quest’anno?

Credo che sia un percorso obbligatorio da fare il nostro, nel secondo tempo c’è stata una buona espressione di gioco, ma anche con il Sassuolo in casa avevamo fatto una buona prestazione.

Cosa è cambiato da Verona e Parma?

L’adattamento nostro. Il Verona mi ha impressionato molto, con il Como sai che vogliono dettare ritmo ma che ti concedono e quindi puoi rispondere, bravi noi a cambiare il vestito quando era necessario.

Bondo e Grassi sulla stessa linea, che approccio trasmettono alla squadra?

I nuovi in campo ci hanno dato imprinting diversi, lo stesso Sarmiento ha qualità diverso. Sono contento dei miei centrocampisti e di come riescano a mantenere l’equilibrio tra le due fasi

Ora si pensa già all’Inter?

Il livello si alza ancora molto, ma ci penseremo da domani.

