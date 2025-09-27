Sono trascorsi ormai trent’anni dalla morte di Stefano Villa, l’agente della polizia stradale di Cremona, medaglia d’oro al valore civile, freddato da un rapinatore durante un conflitto a fuoco al casello di Melegnano. Oggi, nella piazza a lui intitolata a Castelvetro Piacentino, proprio dietro al Comune, si è tenuta una commemorazione in suo onore.

Presente il sindaco di Castelvetro Silvia Granata, le autorità civili e militari di Piacenza, Cremona e Lodi, una delegazione della locale scuola media e dell’istituto Ghisleri di Cremona dove Stefano ha studiato.

Tutti si sono stretti attorno a Enrico, papà di Stefano. A ricordarlo oggi sono stati alcuni amici e il questore di Piacenza Ivo Morelli.

© Riproduzione riservata