Mercoledì scorso la polizia di Cremona è stata concentrata su un’attività di controllo mirata alla Motorizzazione Civile per il contrasto al fenomeno dell’utilizzo di mezzi fraudolenti per il conseguimento della patente di guida.

Le indagini, condotte dalla sezione della stradale, sono partite in seguito alla segnalazione degli uffici riguardante un numero anomalo di candidati provenienti da province lontane e persino da altre regioni, iscritti alle sessioni d’esame cremonesi.

Gli agenti hanno quindi predisposto un servizio di vigilanza straordinario durante la sessione d’esame, a cui hanno partecipato complessivamente 80 candidati, tutti stranieri.

Al termine della giornata, solo 11 persone sono risultate idonee. Per 6 di loro, invece, la prova è stata annullata, poiché sorprese con micro-auricolari e telecamere di piccolissime dimensioni, strumenti utilizzati per ricevere suggerimenti dall’esterno.

I responsabili sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di frode nei concorsi pubblici, reato che contempla la pena della reclusione fino ad un anno.

L’ operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel garantire legalità e sicurezza, contrastando pratiche fraudolente che mettono a rischio la regolarità delle procedure e, di conseguenza, la sicurezza stradale.

© Riproduzione riservata