Cronaca

Code fino a Castelvetro per
un tamponamento sul ponte

La coda sul ponte di Po provocata dal tamponamento
Fill-1

Un tamponamento all’imbocco del ponte in ferro sul Po ha provocato code in direzione Cremona.

Un torpedone di auto ferme a lungo sull’asfalto sino alla zona commerciale di Castelvetro Piacentino. L’incidente tra due auto non ha avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Il sinistro, verificatosi intorno alle ore 16 di domenica, ha avuto esiti disagevoli per la viabilità in ingresso a Cremona e, dati i lavori in corso alla rotatoria di Largo Moreni, anche per le auto che dalla città si dirigono verso l’Emilia.

Gli agenti di Polizia sono intervenuti per ricostruire la dinamica e regolare il traffico intensificatosi per la presenza dei veicoli danneggiati su di una carreggiata del ponte.

 

