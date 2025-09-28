Cremo, mantenuta l’imbattibilità
anche sul difficile campo di Como
Un punto prestigioso, contro una squadra ambiziosa che vuole competere per un piazzamento europeo. La Cremonese conquista il suo quinto risultato utile consecutivo in 5 partite grazie all’1-1 raccolto nella trasferta di Como. Al Sinigaglia Federico Baschirotto risponde a Nico Paz.
I padroni di casa partono forte e dopo aver fallito una chance con Kuhn, trovano il vantaggio con Nico Paz, abile nello sfruttare l’assist di Jesus Rodriguez per l’1-0. Un duro colpo che porta addirittura all’occasione per il 2-0, ancora una volta con Rodriguez, che sfrutta il retropassaggio errato di Terracciano ma trova Silvestri sulla sua strada. La reazione della Cremo è affidata a Baschirotto, che si inserisce su filtrante di Payero ma calcia sull’esterno della rete.
La ripresa si apre con un intervento super di Silvestri sul mancino a giro di Nico Paz che mantiene i grigiorossi in partita. Ha poi una buona chance Pezzella su cross di Floriani Mussolini, ma il suo tiro è alto. E’ il preludio al gol, che arriva al 69’: calcio d’angolo battuto da Vazquez, incornata precisa di Baschirotto che batte Butez per l’1-1. Secondo gol in campionato per l’ex Lecce. Il Como al minuto 82 resta in dieci per la sbracciata di Rodriguez su Terracciano che gli costa il rosso. Nel finale la Cremo spinge, ma l’incontro termina in parità.
I ragazzi di Nicola, nonostante un calendario tutt’altro che semplice, riescono a mantenere l’imbattibilità. Il pari di Como fornisce ulteriore fiducia in vista di un match probabilmente ancor più complicato, sabato 4 ottobre, contro l’Inter a San Siro.
Simone Guarnaccia