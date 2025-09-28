Prima le donne, ora gli uomini: l’Italia è Campione del mondo di pallavolo.

L’Italvolley azzurro conquista la vetta del pianeta con una scalata meravigliosa, inanellando una serie fantastica e replicando l’impresa del 2022: un solo set perso dagli ottavi di finale alla finalissima, vinta 3-1 contro la Bulgaria.

Vince la nazionale di Ferdinando De Giorgi, dell’Mvp Michieletto, di capitan Giannelli, dei martelli Bottolo e Romanò, di un insuperabile Balaso, col punto esclamativo di Anzani, l’esperto di una nidiata di fenomeni che tanto sta vincendo e tanto potrà rivendicare da un futuro mai così azzurro per il movimento pallavolistico italiano.

Una doppietta clamorosa, dalle ragazze di Julio Velasco neo campionesse del mondo ai ragazzi di De Giorgi: la Mall of Asia Arena di Manila nelle Filippine, che vide piangere la Pomì Casalmaggiore nove anni fa dopo il ko al tie break con l’Eczacibasi VitrA Istanbul nella finale del mondiale per club, diventa roccaforte tricolore.

Azzerati Argentina agli ottavi, Belgio ai quarti, Polonia in semifinale, sbriciolata la Bulgaria nell’atto conclusivo: l’Italia maschile, che aveva iniziato con qualche mugugno la rassegna iridata, è stata esaltante e crescente.

Onore delle armi alla Bulgaria dell’italiano Gianlorenzo Blengini, ex ct azzurro oggi guida dei balcanici. Ma contro questa Italia, dominante e spettacolare, potente e implacabile, c’è stata poca storia.

© Riproduzione riservata