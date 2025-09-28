Ultime News

28 Set 2025 Invasioni Botaniche baciate dal
sole: tanta gente in centro città
28 Set 2025 La musica che allena il cervello:
le scoperte delle neuroscienze
28 Set 2025 Salini a CremonaMusica: "Errore
centralizzare i fondi di coesione"
28 Set 2025 Code fino a Castelvetro per
un tamponamento sul ponte
28 Set 2025 Scontro auto-camion a Bagnolo
La vittima è Paolo Antonio Gerevini
Tg Ambiente – 28/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Un cavo sottomarino tra Sicilia e Sardegna per la transizione energetica
– Energia, al via il nuovo elenco di venditori di gas naturale
– Entro il 2040 un terzo del pianeta rischia la scarsità idrica grave
– “Il Cortile di Francesco”, presente l’Associazione Anter con 60 ambasciatori da tutta Italia
