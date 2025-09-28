La Cremonese si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Carlo Sassi, esprimendo le proprie condoglianze. Lo fa attraverso una nota pubblicata sul proprio sito.

Volto storico del giornalismo italiano, Sassi ha rivoluzionato la narrazione calcistica con l’introduzione della moviola. “Sarà per sempre ricordato per questa sua grande eredità professionale e per la profonda e sincera passione per i nostri colori”: scrive la Cremo.

“Un milanese grigiorosso convinto” è il titolo della sua testimonianza, pubblicata in occasione dei 90 anni del club sul libro: “Cremonese 1903-1993. Una squadra e la sua città”.

Nel testo Sassi ricorda come con la maglia del Crema, nelle vesti di giovane calciatore in prova con i nerobianchi, giocò contro la Cremonese e poi, molti anni dopo, ormai giornalista affermato, mentre i colleghi della Domenica Sportiva seguivano in bassa frequenza le partite di Inter e Milan, “io seguivo Il Calcio minuto per minuto alla radio per avere notizie dei grigiorossi”.

Accompagnato dal consigliere e amico fraterno Beppe Carletti, Sassi anche nella scorsa stagione in un’occasione ha voluto seguire da vicino la Cremo dagli spalti dello Zini.

