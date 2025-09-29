Ultime News

29 Set 2025 Celebrato San Michele,
patrono della Polizia di Stato
29 Set 2025 Rinnovati vertici Strada del Vino
e dei Sapori di Lombardia
29 Set 2025 STRADIVARIfestival, i Berliner
aprono la stagione autunnale
29 Set 2025 Anafibj, molto partecipato convegno
su riproduzione della vacca da latte
29 Set 2025 Ordinati in Cattedrale
cinque nuovi Diaconi
A Viterbo sport e inclusione con la prima Half Marathon europea

VITERBO (ITALPRESS) – In occasione del decimo anniversario della Settimana Europea dello Sport Viterbo ha ospitato la sua prima Half Marathon Città dei Papi. La mezza maratona è stata organizzata dall’ufficio del Parlamento Europeo in Italia e dalla Rappresentanza italiana della Commissione Europea, con il patrocinio dello Stato Maggiore della Difesa, e promossa dalla vicepresidente del Parlamento Ue Antonella Sberna.

