Ultime News

29 Set 2025 Tenta il furto di un violino
a Mondo Musica, denunciata 37enne
29 Set 2025 Castelleone, inaugurata
ristrutturazione Ex Asilo
29 Set 2025 Casalasco partecipa alla 19esima
edizione di Anuga a Colonia
29 Set 2025 "Sinfonie di Fiume", il 3 ottobre
appuntamento al Museo del Cambonino
29 Set 2025 I 40 anni della Cattolica a Cremona:
Santa Messa con il Vescovo
Video Pillole

Lafert, la formazione punta sull’economia circolare

SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Lafert è una società fondata nel 1962 nel territorio di San Donà e produce motori elettrici. L’azienda è stata acquisita nel 2019 dal gruppo multinazionale Sumitomo ed è quindi parte integrante di una realtà a livello mondiale. La formazione dei lavoratori di Lafert, frutto della collaborazione con Fondimpresa, il fondo interprofessionale partecipato da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, si è focalizzata sulla circolarità.
mgg/mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...