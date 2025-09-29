Ultime News

29 Set 2025 Pugno al vigilante dopo il furto:
2 anni e 8 mesi a giovane tunisino
29 Set 2025 Dalla Smea a Santa Monica: 40
anni di cultura e innovazione
29 Set 2025 Lite e aggressione
a Casalbuttano: ferito 24enne
29 Set 2025 Liste d'attesa: 218mila euro per
potenziare il privato convenzionato
29 Set 2025 Welcome Day per le matricole
al campus di Cremona dell'UniPv
Video Pillole

Lilt, Schittulli “Prevenzione arma vincente contro il cancro”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi 160 donne avranno una diagnosi di cancro al seno e sappiamo che questa è una malattia sempre più curabile, più guaribile, dobbiamo far sì che nessuna donna possa ammalarsi di cancro, in particolare al seno, che è un organo particolare, non dobbiamo destabilizzare, né sotto l’aspetto fisico, né sotto l’aspetto psicologico, la donna, sapendo che questa malattia è addirittura prevedibile”. Lo ha detto Francesco Schittulli, presidente della Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, a margine della presentazione dell’evento “Ottobre Rosa 2025”. “La prevenzione oggi è fondamentale, l’arma vincente contro il cancro” ha aggiunto “dobbiamo iniziare a parlare di prevenzione fin dall’età scolare”.

