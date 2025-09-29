Lilt, Schittulli “Prevenzione arma vincente contro il cancro”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi 160 donne avranno una diagnosi di cancro al seno e sappiamo che questa è una malattia sempre più curabile, più guaribile, dobbiamo far sì che nessuna donna possa ammalarsi di cancro, in particolare al seno, che è un organo particolare, non dobbiamo destabilizzare, né sotto l’aspetto fisico, né sotto l’aspetto psicologico, la donna, sapendo che questa malattia è addirittura prevedibile”. Lo ha detto Francesco Schittulli, presidente della Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, a margine della presentazione dell’evento “Ottobre Rosa 2025”. “La prevenzione oggi è fondamentale, l’arma vincente contro il cancro” ha aggiunto “dobbiamo iniziare a parlare di prevenzione fin dall’età scolare”.

