Ultime News

29 Set 2025 Tenta il furto di un violino
a Mondo Musica, denunciata 37enne
29 Set 2025 Castelleone, inaugurata
ristrutturazione Ex Asilo
29 Set 2025 Casalasco partecipa alla 19esima
edizione di Anuga a Colonia
29 Set 2025 "Sinfonie di Fiume", il 3 ottobre
appuntamento al Museo del Cambonino
29 Set 2025 I 40 anni della Cattolica a Cremona:
Santa Messa con il Vescovo
Video Pillole

Mattarella “Rapporti con Kazakistan ottimi, si possono accrescere”

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – I rapporti tra Italia e Kazakistan sono eccellenti e possono essere ulteriormente accresciuti. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in apertura dei colloqui tra le delegazioni di Italia e Kazakistan ad Astana. Mattarella ha ricordato la visita in Italia dell’omologo, Qasym-Jomart Toqaev, nel 2024 come un “momento fondamentale” delle relazioni. “Abbiamo impostato alcune tappe importanti di collaborazione e tutto questo rende le nostre relazioni davvero eccellenti”, ha dichiarato il capo dello Stato ricordando la grande collaborazione sul fronte economico e sul piano dell’intesa culturale, della collaborazione nella cultura, nell’istruzione e nell’università.

lcr/trl/mca1

(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...