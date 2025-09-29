Video Pillole
PetNews Magazine – 29/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di PetNews Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con Canale Europa Tv:
– Primo volo sperimentale di cani di grossa taglia in cabina
– I Qimmit sono i cani più antichi del mondo
– In Italia passi avanti contro il maltrattamento degli animali
mgg/azn
