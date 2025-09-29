Ultime News

29 Set 2025 Gli 80 anni della Costituzione
Primo incontro al teatro Filo
29 Set 2025 Raddoppio ferroviario: su CR1
lo scontro Pizzighettone-Maleo
29 Set 2025 Festa del Salame, annunciati i primi
big: Nonis, Battaglia e Spigaroli
29 Set 2025 Bimbe abusate, genitori condannati:
12 anni al padre, 7 alla madre
29 Set 2025 Via Lugo: interventi su marciapiedi
e vasca anti-allagamenti
Il raddoppio che divide: braccio di ferro tra le amministrazioni di Maleo e Pizzighettone sul tracciato del raddoppio ferroviario, argomento tornato alla ribalta dopo la pausa estiva. Stasera alle 19.30 su CR1 andrà in onda il confronto acceso tra Luca Moggi sindaco Pizzighettone e Dante Sguazzi sindaco di Maleo. Con loro Oreste Bricchi sindaco di Acquanegra Cremonese
e i componenti del comitato civico Silvia Ariberti e Marco Buccellé.

