Il raddoppio che divide: braccio di ferro tra le amministrazioni di Maleo e Pizzighettone sul tracciato del raddoppio ferroviario, argomento tornato alla ribalta dopo la pausa estiva. Stasera alle 19.30 su CR1 andrà in onda il confronto acceso tra Luca Moggi sindaco Pizzighettone e Dante Sguazzi sindaco di Maleo. Con loro Oreste Bricchi sindaco di Acquanegra Cremonese

e i componenti del comitato civico Silvia Ariberti e Marco Buccellé.

