Arresto convalidato e obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Questo l’esito del processo per direttissima nei confronti di un uomo italiano arrestato sabato sera dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Una pattuglia della Volante era intervenuta nei pressi del supermercato Famila a seguito della segnalazione di una rissa tra alcuni soggetti. Una volta arrivati, i poliziotti hanno trovato due uomini che stavano litigando animatamente, entrambi in evidente stato di alterazione psicofisica.

Uno dei due è stato riportato alla calma, ma visto lo stato di ubriachezza, nei suoi confronti è stato disposto l’ordine di allontanamento previsto dal regolamento comunale vigente, oltre alla sanzione.

L’imputato, invece, ha opposto resistenza e ha rifiutato di collaborare, iniziando a spintonare e a tentare di colpire con un pugno gli agenti. Con non poca difficoltà è stato portato in Questura a bordo dell’autovettura di servizio, ma durante il tragitto ha colpito ripetutamente con delle testate il vetro divisorio centrale, danneggiando con i calci i finestrini laterali posteriori.

Oggi in aula, l’uomo, assistito dall’avvocato Paolo Brambilla, si è scusato. Davanti al giudice ha sostenuto di vivere in strada da parecchio tempo e di avere patologia invalidante al 100%. Dei momenti prima dell’arresto si ricordava poco, era ubriaco. Ha riferito di essere stato picchiato poco prima da altre persone, poi fuggite, e di essersi innervosito alla vista degli agenti. Quando il giudice ha deciso per la misura dell’obbligo di firma al posto della custodia in carcere, si è commosso.

“Il mio cliente ha bisogno di essere aiutato“, ha spiegato l’avvocato Brambilla, che acquisirà la documentazione medica del suo assistito per poi decidere come procedere. Nel frattempo il legale ha chiesto ed ottenuto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata al prossimo 5 dicembre.

Sara Pizzorni

