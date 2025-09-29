Dopo l’anteprima omaggio a Bach in primavera, ha preso il via domenica sera la stagione autunnale di STRADIVARIfestival con l’ensemble d’archi dei Berliner Philharmoniker che si è esibito insieme al violino solista Krzysztof Polonek nell’Auditorium Giovanni Arvedi.

Tutto esaurito in sala con un pubblico di età diverse che ha incluso diversi partecipanti al salone internazionale Cremona Musica, che hanno colto l’occasione di essere in città per visitare le collezioni liutarie di Palazzo dell’Arte e poi ascoltare un concerto memorabile.

STRADIVARIfestival, promosso da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends, aveva già portato in scena i violoncellisti e i violinisti dei Berliner Philharmoniker e per la XIII edizione ha proposto l’ensemble d’archi fondato nel 2020 con i membri della generazione più giovane della compagine che coltivano così la passione per la musica da camera.

Il programma raffinato e vivace ha messo in risalto l’abilità tecnica degli artisti, che hanno eseguito pagine di Grieg, Weinberg, Mendelssohn e Ciaikovskij con una qualità sonora assoluta, denotando anche l’intesa del gruppo. Ora STRADIVARIfestival, curato nella direzione artistica da Roberto Codazzi, proseguirà lunedì 13 ottobre con il violinista Renaud Capuçon in trio insieme al violoncellista Kian Soltani e al pianista Mao Fujita.

Il servizio di Federica Priori

