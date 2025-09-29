Ha tentato di rubare un violino durante l’evento Cremona Musica, ma è stata fermata prima di riuscire a scappare. Nei guai è finita una donna di 37 anni, residente in provincia di Lucca, denunciata per furto.

I fatti risalgono al primo pomeriggio di domenica, quando da uno stand è sparito un violino esposto al pubblico del valore di circa 10mila euro. Il proprietario, accortosi della sparizione, ha allertato la sicurezza.

Gli addetti hanno quindi notato una donna che si dirigeva velocemente verso l’uscita e, insospettiti dal comportamento, l’hanno fermata, chiedendo di poter esaminare la custodia che aveva con sè. All’interno era riposto il violino appena rubato, riconosciubo subito dal proprietario.

Nel mentre sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Cremona, che nanno identificato tutte le parti coinvolte, ovvero gli addetti alla sicurezza, l’espositore, proveniente da un paese estero, e la presunta autrice del fatto. Secondo quanto riferito dalla vigilanza, la donna aveva attirato la loro attenzione già dalla mattina, in quanto frugava nei cestini della spazzatura. Tenendo d’occhio i suoi movimenti, l’avevano poi vista acquistare una custodia per violino, quella in cui successivamente ha riposto lo strumento rubato.

