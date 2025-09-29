Giornata di benvenuto alle matricole al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona: è il Welcome Day organizzato come di consueto alla ripresa delle lezioni in Ateneo, con diversi appuntamenti aperti a tutti gli studenti con la partecipazione dei docenti e di un referente dell’Informagiovani.

Il programma alterna incontri istituzionali a momenti musicali a cura del Comitato Concerti, poi la presentazione delle Associazioni studentesche attive a Palazzo Raimondi. È inoltre l’occasione per illustrare il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Metodi e Tecnologie per la Storia dell’Arte.

Oltre a una visita a Palazzo Fodri per gli iscritti a Conservazione e Restauro, il Welcome Day offre una Lectio Magistralis di Laura Pepe dal titolo “Tutta colpa di Aristotele: le donne nella Grecia antica”, che inaugura ufficialmente l’anno accademico 2025/2026.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata