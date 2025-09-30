L’Associazione di Promozione Sociale Diogneto organizza venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 18 presso la Libreria Logos, in corso Garibaldi 92 a Cremona, un incontro di Attualità Sociale con il giornalista e bioeticista Tommaso Scandroglio, figura di grande rilievo nel campo della bioetica. La conferenza verterà sul tema “Eutanasia e suicidio assisito”, ritornato all’attenzione generale nel nostro paese in modo particolare, dopo il varo delle leggi regionali di Toscana e Sardegna sul suicidio assistito e il progetto di legge proposto dalla maggioranza di Governo sullo stesso tema a livello nazionale che verrà presentato in Parlamento prossimamente.

Tommaso Scandroglio, dopo un dottorato in Filosofia del diritto conseguito presso l’Università di Padova, ha infatti insegnato Etica e bioetica presso l’Università Europea di Roma. Ha conseguito l’abilitazione come Professore associato in Filosofia morale. Attualmente si occupa sempre di tematiche legate al diritto, alla bioetica e alla morale sia in campo scientifico che divulgativo. Ha scritto nove monografie – otto saggi e un libro di narrativa – e un dizionario. Questi libri, se presi con parsimonia, sono più efficaci della melatonina. È autore di diverse pubblicazioni scientifiche e di più di 1.700 articoli per differenti testate giornalistiche. Da più di vent’anni è impegnato con continuità in conferenze, convegni, dibattiti e corsi in tutta Italia.

