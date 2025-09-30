Nel corso della prima riunione del Consiglio Generale dell’Associazione Costruttori Ance Cremona eletto nel corso Assemblea Ordinaria ed Elettiva del 30 Maggio 2025, i neo Consiglieri hanno provveduto al rinnovo delle cariche associative degli Enti Paritetici per il triennio 2025-2028.

Al termine delle votazioni, il Consiglio Generale di Ance Cremona ha designato come nuovo Presidente della Cassa Edile di Cremona il geom. Nicola Bonioli, che guiderà l’Ente per il prossimo mandato. Bonioli, Consigliere Ance Cremona dal 2014 e Tesoriere dal 2017 al 2025, è titolare dell’impresa Bonedil srl di Gadesco Pieve Delmona, impresa storica del territorio.

La Cassa Edile di Cremona, fondata nel 1962 da Ance Cremona e le OO.SS., è l’organismo paritetico che garantisce servizi e tutele a imprese e lavoratori del settore delle costruzioni nella provincia di Cremona, e conferma con questo rinnovo il proprio ruolo centrale a supporto del comparto edile.

“Ringrazio ANCE Cremona per la fiducia – ha dichiarato il Presidente Nicola Bonioli –. Lavoreremo insieme alle parti sociali per rafforzare i servizi, promuovere la sicurezza e la formazione, e sostenere la competitività delle imprese del territorio. La Cassa Edile di Cremona, attraverso il contributo delle parti sociali, continuerà a svolgere un ruolo determinante per la valorizzazione delle professionalità e lo sviluppo del comparto delle costruzioni, fondamentale per l’economia locale”.

Il Presidente Ance Cremona arch. Giovanni Musoni che ha ricoperto la carica di Presidente della Cassa Edile di Cremona dal 2021 sino ad oggi, ringrazia Bonioli per la disponibilità ad assumere un incarico significativo e augura un buon lavoro al Consiglio Cassa Edile di Cremona e al Direttore rag. Jessica Dessì.

