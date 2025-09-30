COIM Group, multinazionale che dal 1962 sviluppa e realizza specialità chimiche, annuncia l’espansione del sito produttivo Synres situato a Hoak Van Holland, nei Paesi Bassi.

L’inaugurazione, in programma per il 30 settembre 2025, rappresenta un passo strategico per il Gruppo, consolidando la capacità logistica e la tempestività di servizio nei mercati del Nord Europa, nell’ottica di garantire un approvvigionamento costante.

La presenza di COIM nei Paesi Bassi, con un secondo polo produttivo dedicato ai prodotti per esterificazione che si affianca a quello di Offanengo (CR), rappresenta così un passo importante per l’azienda che incrementa la propria competitività a livello internazionale.

Synres, acquisita da Coim nel Gennaio 2022 e già specializzata nella produzione di resine alchidiche e acriliche per coatings destinati alla protezione e decorazione del legno, ai settori navale, car refinish, ACE e industriale, amplia così la propria capacità produttiva.

“Siamo orgogliosi di inaugurare questa nuova espansione che segna un ulteriore capitolo nel percorso di crescita di Coim. La vicinanza strategica ai mercati del Nord Europa, unita alla sua posizione geografica privilegiata, ci permetterà di essere ancora più presenti a livello internazionale, offrendo ai nostri partner e clienti soluzioni ancora più efficienti, garantendo un servizio più rapido e di qualità superiore. Il nostro obiettivo è sempre quello di continuare a crescere e innovare nel rispetto dei nostri valori fondamentali.” ha dichiarato Luca Gianzini, Marketing and M&A Manager.

