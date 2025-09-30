Impegno collettivo del Consiglio Comunale di Cremona a mettere in atto strategie contro il consumo di droga tra i giovani. Il Consiglio ha votato quasi all’unanimità (unica astenuta Paola Tacchini) la mozione presentata da Carlo Beltrami (Novità a Cremona) che invita il Comune a collaborare con l’ATS Val Padana, per elaborare un “programma annuale di prevenzione delle dipendenze rivolto agli studenti degli istituti secondari di secondo grado della città di Cremona, utilizzando approcci educativi innovativi ad alto impatto visivo ed emotivo, basati su evidenze scientifiche e testimonianze reali”, coinvolgendo “figure professionali competenti, tra cui medici legali, psicologi delle dipendenze, operatori del SERD, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, testimoni e familiari di vittime, al fine di costruire percorsi didattici efficaci e coinvolgenti”.

“In Italia – ha spiegato Beltrami – secondo la Relazione annuale della Direzione Centrale per i servizi antidroga, nel 2023 i morti rilevati dalle forze di polizia e attribuiti per via diretta all’abuso di sostanze stupefacenti sono stati 277, in calo del 24% rispetto al 2022. I livelli di mortalità si riscontrano nelle fasce d’età superiori ai 25 anni con il picco massimo raggiunto in quella maggiore o uguale a 40 anni”.

In Lombardia, i dati del Sistema di Sorveglianza delle Dipendenze indicano che il 25% degli under 30 consuma almeno una volta al mese droghe sintetiche o cannabis. Le Forze dell’Ordine locali hanno segnalato episodi di spaccio e consumo di droghe nei pressi di scuole, parchi pubblici e centri di aggregazione giovanile, con impatti negativi sulla sicurezza percepita dalla cittadinanza”.

Beltrami ha citato iniziative educative ad alto impatto, basate su evidenze scientifiche, progettate per prevenire o ridurre l’uso di sostanze tra i giovani, aggiungendo che ci sono esempi internazionali di successo. Ad esempio ilrogramma ‘keepin’ it REAL’ promosso da D.A.R.E. America, che ha mostrato efficacia nella prevenzione dell’uso di droghe nei giovani; l’approccio terapeutico A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach), focalizzato sulla costruzione di un ambiente positivo; e ‘Communities That Care’, un sistema di prevenzione adottato con successo in diverse comunità per ridurre i comportamenti a rischio giovanili. Per impattare sugli adolescenti e il consumo di sostanze stupefacenti sono state elaborate anche piattaforme come Safety First Real Drug Education fort Teens, un programma educativo guidato dal REACH Lab di Stanford Medicine per offrire agli adolescenti un’educazione onesta e scientificamente accurata delle droghe.

