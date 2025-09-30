“Per i data center servono regole chiare e certe”. A ricordarlo è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni che spiega: “Sui data center la Lombardia, come ha evidenziato uno studio di Teha gruop con A2A, si sta affermando come polo strategico, attirando l’interesse crescente degli investitori. La sola Milano, con una capacità installata di 238 MW, pari al 46% della capacità nazionale, supera quella di città come Madrid e Zurigo. Ma molti sono anche gli insediamenti fuori dall’area milanese. La necessità di introdurre regole sulla localizzazione e autorizzazione, promuovendo uno sviluppo sostenibile e compatibile con il territorio, è evidente. Per questo abbiamo presentato una proposta di legge che andrebbe a colmare un vuoto normativo insostenibile”.

“La nostra proposta- sottolinea Piloni- valorizza le aree dismesse e limita il consumo di suolo, garantendo la compatibilità ambientale e territoriale degli insediamenti. In questo quadro l’istituzione di un osservatorio regionale permanente rappresenta uno strumento essenziale per il monitoraggio, la trasparenza e la partecipazione delle comunità locali. Chiediamo che la nostra proposta di legge possa essere discussa al più presto. Solo un quadro normativo certo consente di coniugare sviluppo e tutela del territorio”.

