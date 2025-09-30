L’ATS della Val Padana promuove il progetto del Gruppo di Cammino organizzato dal Comune di Pozzaglio ed Uniti il 2 ottobre alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare, via Roma 37 a Pozzaglio ed Uniti.

L’incontro sarà tenuto da Angela Manco (Assistente Sanitaria) della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di ATS della Val Padana.

CHE COSA SONO I GRUPPI DI CAMMINO

Sono gruppi di persone guidate da un walking leader (ovvero una persona volontaria su cui il gruppo fa affidamento per sostenere e realizzare le uscite di cammino autonome), che si trovano regolarmente in un luogo definito per camminare insieme, al fine di promuovere l’attività fisica e migliorare la qualità della vita.

A CHI SI RIVOLGE

Il Gruppo di Cammino è indicato soprattutto per gli over 65 e le persone con fragilità, ma non è esclusivamente per loro. Può essere proposto a chiunque, in particolar modo alle persone di qualsiasi età che traggono beneficio dall’attività motoria ma che, per diverse ragioni, non possano praticare attività più impegnative (ad esempio: cardiopatici, broncopatici cronici, obesi, diabetici).

La partecipazione è gratuita. Per saperne di più è possibile consultare il sito di ATS della Val Padana al seguente link https://www.ats-valpadana.it/gruppi-cammino

