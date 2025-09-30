Ultime News

30 Set 2025 L'open week sulle malattie
cardiovascolari arriva a Cremona
30 Set 2025 Palazzo Affaitati, protagonisti
i giovani con progetto F.L.A.S.H.
30 Set 2025 Il racconto di Pierdante Piccioni:
"Ho perso 12 anni della mia memoria"
30 Set 2025 Presentata l’edizione 2025
della Festa del Torrone di Cremona
30 Set 2025 Nuove aperture in ottobre
per le Dimore Storiche Cremonesi
Salute

Gruppo di cammino di Ats Val Padana
il 2 ottobre a Pozzaglio ed Uniti

L’ATS della Val Padana promuove il progetto del Gruppo di Cammino organizzato dal Comune di Pozzaglio ed Uniti il 2 ottobre alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare, via Roma 37 a Pozzaglio ed Uniti.

L’incontro sarà tenuto da Angela Manco (Assistente Sanitaria) della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di ATS della Val Padana.

CHE COSA SONO I GRUPPI DI CAMMINO
Sono gruppi di persone guidate da un walking leader (ovvero una persona volontaria su cui il gruppo fa affidamento per sostenere e realizzare le uscite di cammino autonome), che si trovano regolarmente in un luogo definito per camminare insieme, al fine di promuovere l’attività fisica e migliorare la qualità della vita.

A CHI SI RIVOLGE
Il Gruppo di Cammino è indicato soprattutto per gli over 65 e le persone con fragilità, ma non è esclusivamente per loro. Può essere proposto a chiunque, in particolar modo alle persone di qualsiasi età che traggono beneficio dall’attività motoria ma che, per diverse ragioni, non possano praticare attività più impegnative (ad esempio: cardiopatici, broncopatici cronici, obesi, diabetici).

La partecipazione è gratuita. Per saperne di più è possibile consultare il sito di ATS della Val Padana al seguente link https://www.ats-valpadana.it/gruppi-cammino

