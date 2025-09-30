Venerdì 3 ottobre, alle ore 17, al Campus di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, si terrà il convegno “Dalla Filiera alla Sicurezza: HACCP, Controlli e Crescita nel settore carni“: si tratta di un’occasione unica per scoprire cosa significhi davvero parlare di sicurezza alimentare.

Promosso dal progetto Cremona Agri-food Lab, da Confartigianato Cremona, Bergamo e Mantova e in collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S., l’evento si propone di unire mondo accademico, istituzioni e imprese in un dialogo diretto con cittadini e consumatori.

Perché partecipare

Capire come funziona la tracciabilità delle carni, quali sono i controlli lungo la filiera, come le aziende affrontano le non conformità e come l’HACCP sia non solo un obbligo ma una cultura aziendale che evolve: sono questi i temi che verranno approfonditi con esperti, professionisti e rappresentanti delle autorità sanitarie.

Il professor Lorenzo Morelli aprirà i lavori con una riflessione su come creare un ponte tra scienza, regolamenti e attività quotidiana delle imprese. Seguiranno interventi dedicati a ogni fase del percorso “dall’allevamento al banco vendita”, fino a una tavola rotonda aperta al pubblico che inviterà tutti a contribuire a una riflessione comune: “Costruire insieme una filiera più sicura”.

Un’occasione per tutti

Non è un appuntamento solo per addetti ai lavori: imprenditori, studenti, giovani professionisti e curiosi avranno l’opportunità di comprendere meglio come la food safety riguardi ciascuno di noi, ogni giorno, a tavola. Partecipare significa scoprire che dietro un prodotto di qualità non ci sono solo regole e controlli, ma innovazione, responsabilità e fiducia reciproca.

Laboratorio di futuro

Grazie all’Agorà Network, nato all’interno del Cremona Agri-Food Lab, il convegno vedrà anche il coinvolgimento degli studenti della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica, protagonisti di un modello di collaborazione che genera valore per il territorio e apre nuove strade per le nuove generazioni.

Il 3 ottobre non sarà soltanto la festa di un prodotto simbolo come il salame, ma anche l’occasione per riflettere insieme su come rendere più sicura e trasparente la filiera delle carni, perché la qualità del cibo è la qualità della nostra vita.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzioni ai lavori, avrà luogo una relazione da parte del professore Lorenzo Morelli sul tema “Creare un ponte tra conoscenza scientifica, regolamentazione e operatività quotidiana delle imprese”.

A seguire, una sessione tecnica dedicata alla “filiera delle carni sotto la lente del controllo pubblico”, con relatori il Maresciallo Capo Roberto Cerullo, il Luogotenente Giuseppe Turra, il Maresciallo Capo Emanuele Giudice e la Dottoressa Ester Pietta.

A chiudere il pomeriggio, prima di un momento conviviale e l’aperitivo Agri-food Lab, la Tavola Rotonda “Costruire insieme una filiera più sicura”, con un confronto aperto tra produttori, imprese locali, autorità di controllo e partecipanti.

L’evento è stato realizzato nell’ambito del progetto Cremona Agri-food Lab 2024-2026, con il contributo del Comune di Cremona, Camera di Commercio, Istituto Gregorio XIV e in collaborazione tra Confartigianato Cremona, Bergamo e Mantova, Università Cattolica e Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Cremona.

