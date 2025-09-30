Si è tenuta nel cantiere di Sospiro, la cerimonia di “posa della prima pietra” del primo raggruppamento di impianti fotovoltaici promossi da Cogeme Energia S.r.l., per tramite di Cogeme green, entrambe società del Gruppo Cogeme, in joint venture con l’European Energy Efficiency Fund (EEEF). Il progetto prevede la realizzazione di circa 55 MW di impianti fotovoltaici distribuiti sul territorio lombardo. Il primo cluster, composto da cinque cantieri (Sospiro, Fiesse, Castenedolo, Remedello e Fiesse 2), avrà una potenza complessiva di circa 17,5 MW e genererà circa 90 GWh/anno di energia elettrica rinnovabile, contribuendo così in modo significativo alla decarbonizzazione del territorio.

Secondo una valutazione certificata dagli Enti preposti, la produzione attesa dai cinque impianti consentirà un risparmio di oltre 173.000 tonnellate di CO₂ nell’arco di vita degli impianti (30 anni), equivalenti all’assorbimento di quasi 192.500 alberi. Solo l’impianto di Sospiro, con 2,8 MWp, eviterà l’emissione di circa 31.500 tonnellate di CO₂.

“La transizione energetica ha bisogno di riscontri concreti nella realtà e soprattutto di opere tangibili – dichiara il Direttore Generale di Cogeme, Davide Alberti – “Con l’avvio di questi nuovi impianti fotovoltaici, consolidiamo la mission della nostra Società: essere al servizio dei territori e delle comunità, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e condiviso.”

Il primo cluster, con una produzione annua di circa 29GWh/anno, entrerà in esercizio a partire dal secondo trimestre 2026. Il secondo cluster, attualmente in fase finale di sviluppo, sarà avviato a partire dal 2026.

Un progetto di respiro europeo

“Il Gruppo Cogeme è un operatore storico dei servizi pubblici e si posiziona fra le migliori esperienze di utilities nel panorama nazionale- sottolinea il Presidente di Cogeme spa, Giacomo Fogliata e prosegue- “Attraverso l’operazione di Cogeme Green abbiamo l’ambizione di consolidarci come energy partner per i nostri clienti e i nostro territori”. Un impegno che trova riscontro nella partnership con EEEF presente anch’essa alla posa della prima pietra”.

Gilbert Fritzberg, in rappresentanza del fondo EEEF: “Questo progetto e questo posto in Lombardia è importante per creare energia rinnovabile in Italia e in tutta Europa. Questo tipo di energia, oltre ad essere il futuro, rappresenta l’opportunità di diventare più indipendenti dall’import di energia. Credo che questi 50 milioni di investimenti siano solo l’inizio di un grande investimento per il futuro”.

Presente al taglio del nastro, oltre ai realizzatori dell’impianto e ai vari partner di progetto, anche il Sindaco di Sospiro Fausto Ghisolfi “L’intervento riguarda un’area che era già stata oggetto di autorizzazione per un impianto fotovoltaico non attuato. L’operazione, finalizzata a creare un’alternativa ai combustibili fossili, viene realizzata nel rispetto dell’ambiente e secondo le indicazioni della competente Soprintendenza.”

Il modello Cogeme Green

La joint venture Cogeme Green S.r.l., costituita nel luglio 2024, è il veicolo operativo del progetto. L’investimento complessivo è pari a 50 milioni di euro, strutturato in project financing con il supporto di BPER Banca. Cogeme Energia detiene il 20% delle quote ed è responsabile della realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti, oltre che dell’acquisto dell’energia prodotta tramite Power Purchase Agreement (PPA) a lungo termine.

I protagonisti

Cogeme S.p.A.: società a partecipazione pubblica che riunisce 57 Comuni delle province di Brescia e Bergamo, attiva nella gestione dei servizi pubblici locali.

Cogeme Energia S.r.l.: società operativa del gruppo nel settore energetico, con attività che spaziano dalla fornitura di energia all’efficienza energetica e allo sviluppo di impianti FER.

Cogeme Green S.r.l.: SPV dedicata alla realizzazione degli impianti, con governance e compliance strutturate secondo le logiche del project finance.

EEEF FUND: fondo europeo pubblico-privato, non speculativo, investe in progetti green per stimolare un mercato energetico sostenibile e tutelare il clima. Opera con un approccio collaborativo, unendo capitali pubblici e privati e contribuendo in modo concreto alla mitigazione dei cambiamenti climatici. E’ il partner finanziario.

