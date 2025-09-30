Dopo il successo di sabato a Casalmaggiore, l’Open Week sulle malattie cardiovascolari arriva anche a Cremona, giovedì 2 ottobre dalle 16 alle 19 nella Sala Eventi di SpazioComune, dove sarà possibile incontrare il cardiologo e il chirurgo vascolare per ricevere informazioni e consulenze mirate. L’iniziativa, promossa da Fondazione Onda, è organizzata dall’Asst di Cremona con il patrocinio del Comune di Cremona.

Nella Sala Eventi di SpazioComune saranno presenti:

Gioele Papi e Matteo Della Torre (Cardiologi dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale di Cremona, diretta dal Prof. Carlo Mario Lombardi), per offrire colloqui e consulenze personalizzate ai partecipanti;

e (Cardiologi dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale di Cremona, diretta dal Prof. Carlo Mario Lombardi), per offrire colloqui e consulenze personalizzate ai partecipanti; Alice Madoglio (Coordinatrice infermieristica Cardiologia) gestirà la misurazione della pressione arteriosa.

(Coordinatrice infermieristica Cardiologia) gestirà la misurazione della pressione arteriosa. Gian Luca Canu (Direttore Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Cremona) per consulenze e se ritenuto necessario ecografie addominali per la prevenzione dell’aneurisma dell’aorta, patologia silenziosa ma potenzialmente fatale, facilmente diagnosticabile e monitorabile per prevenire la rottura aortica.

LA PREVENZIONE, OBIETTIVO COLLETTIVO

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di mortalità in Italia e nel mondo. “La buona notizia è che una corretta informazione, prevenzione e diagnosi precoce possono cancellare questo primato”.

“Per questo la prevenzione deve diventare un obiettivo collettivo, che coinvolga non solo gli operatori sanitari ma tutta la comunità”, afferma Lombardi, “la conoscenza e la promozione di sani stili di vita, come una corretta alimentazione, l’astensione dal fumo in tutte le sue forme e la pratica regolare di attività fisica, sono fondamentali e rappresentano una responsabilità condivisa da tutte le istituzioni impegnate nell’educazione e nella crescita dei cittadini” e conclude “Dobbiamo avere la forza e la determinazione di trasmettere questi valori soprattutto alle nuove generazioni, sia in famiglia che a scuola”.

ANEURISMA ADDOMINALE: LA PREVENZIONE «SALVAVITA»

“L’aneurisma aortico addominale è una malattia insidiosa perché in genere è asintomatica, ma può essere facilmente diagnosticata e monitorata nel tempo per prevenire la complicanza più temibile che è la rottura dell’aorta. La prevenzione è davvero salvavita» – spiega Canu. Ogni anno, solo in Italia, vengono diagnosticati circa 84.000 nuovi casi di aneurisma; la rottura di aneurisma dell’aorta addominale è fatale per circa 6.000 di queste persone.

Gli aneurismi sono dovuti a un processo degenerativo multifattoriale, in parte attribuibile all’aterosclerosi, in parte a molteplici altre cause, attualmente oggetto di numerosi studi. I fattori di rischio principali dell’aneurisma sono quelli associati principalmente all’aterosclerosi e quindi: età avanzata, sesso maschile, fumo, ipertensione, obesità addominale, predisposizione genetica, ridotti livelli di colesterolo HDL e patologia coronarica. Il sesso maschile è tre volte più colpito del sesso femminile.

PROGRAMMA IN BREVE

Giovedì 2 ottobre 2025

ore 16–19

Sala Eventi SpazioComune, Piazza Stradivari 7, Cremona

Accesso libero senza prenotazione

