L'open week sulle malattie
cardiovascolari arriva a Cremona
Dopo il successo di sabato a Casalmaggiore, l’Open Week sulle malattie cardiovascolari arriva anche a Cremona, giovedì 2 ottobre dalle 16 alle 19 nella Sala Eventi di SpazioComune, dove sarà possibile incontrare il cardiologo e il chirurgo vascolare per ricevere informazioni e consulenze mirate. L’iniziativa, promossa da Fondazione Onda, è organizzata dall’Asst di Cremona con il patrocinio del Comune di Cremona.
Nella Sala Eventi di SpazioComune saranno presenti:
- Gioele Papi e Matteo Della Torre (Cardiologi dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale di Cremona, diretta dal Prof. Carlo Mario Lombardi), per offrire colloqui e consulenze personalizzate ai partecipanti;
- Alice Madoglio (Coordinatrice infermieristica Cardiologia) gestirà la misurazione della pressione arteriosa.
- Gian Luca Canu (Direttore Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Cremona) per consulenze e se ritenuto necessario ecografie addominali per la prevenzione dell’aneurisma dell’aorta, patologia silenziosa ma potenzialmente fatale, facilmente diagnosticabile e monitorabile per prevenire la rottura aortica.
LA PREVENZIONE, OBIETTIVO COLLETTIVO
Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di mortalità in Italia e nel mondo. “La buona notizia è che una corretta informazione, prevenzione e diagnosi precoce possono cancellare questo primato”.
“Per questo la prevenzione deve diventare un obiettivo collettivo, che coinvolga non solo gli operatori sanitari ma tutta la comunità”, afferma Lombardi, “la conoscenza e la promozione di sani stili di vita, come una corretta alimentazione, l’astensione dal fumo in tutte le sue forme e la pratica regolare di attività fisica, sono fondamentali e rappresentano una responsabilità condivisa da tutte le istituzioni impegnate nell’educazione e nella crescita dei cittadini” e conclude “Dobbiamo avere la forza e la determinazione di trasmettere questi valori soprattutto alle nuove generazioni, sia in famiglia che a scuola”.
ANEURISMA ADDOMINALE: LA PREVENZIONE «SALVAVITA»
“L’aneurisma aortico addominale è una malattia insidiosa perché in genere è asintomatica, ma può essere facilmente diagnosticata e monitorata nel tempo per prevenire la complicanza più temibile che è la rottura dell’aorta. La prevenzione è davvero salvavita» – spiega Canu. Ogni anno, solo in Italia, vengono diagnosticati circa 84.000 nuovi casi di aneurisma; la rottura di aneurisma dell’aorta addominale è fatale per circa 6.000 di queste persone.
Gli aneurismi sono dovuti a un processo degenerativo multifattoriale, in parte attribuibile all’aterosclerosi, in parte a molteplici altre cause, attualmente oggetto di numerosi studi. I fattori di rischio principali dell’aneurisma sono quelli associati principalmente all’aterosclerosi e quindi: età avanzata, sesso maschile, fumo, ipertensione, obesità addominale, predisposizione genetica, ridotti livelli di colesterolo HDL e patologia coronarica. Il sesso maschile è tre volte più colpito del sesso femminile.
PROGRAMMA IN BREVE
Giovedì 2 ottobre 2025
ore 16–19
Sala Eventi SpazioComune, Piazza Stradivari 7, Cremona
Accesso libero senza prenotazione