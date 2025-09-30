Evento conclusivo, sabato 4 ottobre, del progetto F.L.A.S.H. (Fumetto Laboratori Animazione Sinergie Hub), che consiste in un percorso di partecipazione culturale aperto ai giovani della città. La biblioteca del Centro Fumetto “Andrea Pazienza” è stato il luogo di incubazione delle idee e dei progetti a cui i giovani hanno lavorato per le strutture culturali presenti in Palazzo Affaitati.

F.L.A.S.H. è tra i progetti vincitori del bando “Giovani in Biblioteca”, a cura del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bando è stato promosso con l’obiettivo di essere strumento di attivazione e supporto per la creazione e la valorizzazione di spazi di aggregazione giovanile, in cui condividere percorsi e occasioni formative e culturali. In questa prospettiva, l’intervento si pone in contiguità con la Giornata nazionale “Giovani e Memoria”, istituita dalla Legge n. 234/2021.

Il progetto era strutturato in percorsi laboratoriali e partecipativi finalizzati alla realizzazione di eventi culturali, pensati negli spazi del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, da realizzare nell’intero complesso di Palazzo Affaitati, che comprende anche Informagiovani, Museo Civico Ala Ponzone, Museo di Storia Naturale, Piccola Biblioteca e Biblioteca Statale. I percorsi, rivolti sia ai giovani tra i 14 e i 19 anni che a quelli tra i 20 e 35 anni, consistevano in laboratori tematici e tavoli di progettazione. Gli argomenti erano fumetto, illustrazione, progettazione mostre, promozione lettura e biblioteche, memoria locale, organizzazione eventi, tutela del patrimonio culturale. Ad ogni tema hanno lavorato sia i partecipanti di età compresa tra i 14 e i 19 anni che quelli tra i 20 e i 35 anni. L’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Stradivari” di Cremona ha collaborato, in qualità di partner, attivando sessanta PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) interni. I suoi studenti sono stati i principali protagonisti dei percorsi tematici e dell’evento Flash Forward tenutosi il 14 e 15 giugno. Flash Forward 2, in programma sabato 4 ottobre, è il secondo evento di restituzione del gruppo appartenente alla fascia 20-35 anni. Hanno collaborato in qualità di partner di progetto anche la Biblioteca Statale, Arcicomics, Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, CrArT, Porte Aperte Festival, Tapirulan e il Comitato FAI Cremona.

“Con il secondo e ultimo evento del progetto F.L.A.S.H. – dichiara l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona – si compie un ulteriore passo nella valorizzazione e promozione del polo culturale di Palazzo Affaitati. Grazie a questo percorso, ancora una volta i giovani della città abitano gli spazi delle nostre biblioteche e musei, mettendo a disposizione del pubblico e delle istituzioni la loro creatività e progettualità. Le attività sono partite dai locali della biblioteca del Centro Fumetto ‘Andrea Pazienza’ per poi riverberarsi presso tutte le altre sedi del Palazzo. Importante il partenariato con alcune associazioni culturali cremonesi, con l’Istituto Stradivari e la Biblioteca Statale. Le attività svolte si sono dimostrate preziose non solo per i contenuti prodotti, ma anche per aver attivato tante nuove relazioni in una fase storica in cui sono presenti tra i giovani molte fragilità e un significativo disagio sociale”.

IL PROGRAMMA

Centro Fumetto “Andrea Pazienza” – via Palestro, 17

10:00 – Inaugurazione e presentazione del progetto F.L.A.S.H.

Saluti delle autorità e dei partner.

10:30 – Inaugurazione delle mostre collettive a cura del gruppo Fumetto e del gruppo Illustrazione: Historiae e Personaggi senza fili

“Historiae” vuole ripercorrere la distruzione… o la rinascita di Cremona attraverso tavole inedite. Esposizione di pannelli illustrati riguardanti le varie tecniche del fumetto. “Personaggi senza fili” propone brevi storie a metà tra vita quotidiana e fantastico. Le opere sono realizzate nel formato narrativo del “leporello”, un’unica striscia di carta, ripiegata più volte su sé stessa, contenente testi e immagini. In collaborazione con i partner Centro Fumetto “Andrea Pazienza” e Tapirulan.

10:45 – Performance teatrale del gruppo Fumetto: “Historiae”

I fumetti esposti in mostra sono raccolti anche nell’albo realizzato dal gruppo Fumetto Comics Invaders e scritto, diretto e interpretato da uno dei membri del gruppo.

11:30 – Presentazione delle attività e delle mostre Storia e Memoria Locale, Organizzazione Mostre e Salvaguardia Patrimonio Culturale

Dalle 12:00 – Gioco da tavolo libero a cura del gruppo storia e Memoria locale:

Chi cerca trova

Un gioco da tavolo per scoprire in modo unico la storia romana a Cremona.

Museo di Storia Naturale – via Ugolani Dati, 4

11:30 – Mostra a cura del gruppo Progettazione Mostre: Tracce di Libri

La mostra Tracce di Libri propone, nell’aula didattica della Piccola Biblioteca e del Museo di Storia Naturale, un percorso sensoriale dove le opere esplorano il dialogo tra musica e letteratura, mostrando come note e parole possano ispirare creatività, emozioni e immaginazione in un’esperienza immersiva. In collaborazione con Arcicomics

Museo Civico Ala Ponzone – via Ugolani Dati, 4

Visite autonome proposte dal gruppo Storia e Memoria Locale

Chi cerca trova In Pinacoteca, per tutto il giorno dalle 10:00 alle 19:00. In collaborazione con CrArT.

Visita guidata del gruppo Salvaguardia Patrimonio Culturale: Conoscere per tutelare

Alle 12:00, alle 14:00 e alle 16:00 visite guidate al Museo Ala Ponzone con focus sugli aspetti della conservazione delle opere e realizzazione tecnica. In collaborazione con il Comitato FAI – Delegazione Cremona.

Biblioteca Statale – via Ugolani Dati, 4

12:00 – Reading Date a cura del gruppo Biblioteche e Promozione lettura

Un libro per stregare uno per ammaliare e infine incatenare. L’invito è sedersi e raccontare un libro alla persona che si ha davanti. Un modo per promuovere la socializzazione condividendo le proprie letture preferite. In collaborazione con la Biblioteca Statale.

Centro Fumetto “Andrea Pazienza” – via Palestro, 17

15.30 Reading Date a cura del gruppo Biblioteche e Promozione lettura

Un libro per stregare uno per ammaliare e infine incatenare. L’invito è sedersi e raccontare un libro alla persona che si ha davanti. Un modo per promuovere la socializzazione condividendo le proprie letture preferite. In collaborazione con la Biblioteca Statale.

Cortile interno Museo Storia Naturale – via Ugolani Dati, 4

16:15 – Presentazione delle attività Illustrazione, Storia e Memoria Locale, Organizzazione Mostre, Salvaguardia Patrimonio Culturale Biblioteche e Promozione Lettura

17:00 – Concerto illustrato a cura dei gruppi Organizzazione Eventi e Illustrazione: Ma mère l’Oye con Luca Spina, Simona Slaviero e Viviana Pugliese

Un viaggio fiabesco in cui Ma mère l’Oye di Ravel prende vita con chitarra, vibrafono e flauto. Il pubblico supportato dal gruppo illustrazione è invitato e invogliato a creare la propria pittura estemporanea, intrecciando colori e musica, mentre le parole dei testi guidano emozioni e immaginazione in un’esperienza condivisa. In collaborazione con Porte Aperte Festival e Tapirulan.

Cortile di Palazzo Affaitati – via Ugolani Dati, 4

21:00 – Concerto a cura del gruppo Organizzazione Eventi: Erre + Jacoisyeah

In collaborazione con Porte Aperte Festival

Erre sono Pietro Regonelli, cantante, Stefano Villa, batterista, Michele Rivoltini, chitarrista, Luca Bolzacchi, bassista e Leonardo Bodini, tastierista. Jacoisyeah sono Jacopo Crisci, cantante, Niccolò Bettoli, batterista, Alessandro Di Meco, chitarrista, Dario Carollo, bassista e Leonardo Bodini, tastierista.

Aperture straordinarie con estensione dell’orario abituale delle sedi degli eventi del progetto F.L.A.S.H.

Biblioteca Statale: 9:00 – 13:00

Centro Fumetto “Andrea Pazienza”: 10:00 – 13:00 e 14:00 – 19:00

Pinacoteca del Museo Civico Ala Ponzone: 10:00 – 19:00

Museo Storia Naturale – Piccola Biblioteca: 9:00 – 19:00

Cortile di Palazzo Affaitati aperto sino alle 23:00

