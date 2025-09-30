È stata presentata oggi l’edizione 2025 della Festa del Torrone di Cremona, appuntamento tra i più attesi del calendario nazionale dedicato all’enogastronomia e alle tradizioni italiane. In programma dall’8 al 16 novembre, la manifestazione proporrà un ricco calendario di eventi tra degustazioni, spettacoli, installazioni artistiche e iniziative culturali.

Il tema di quest’anno sarà la musica, in omaggio alla grande tradizione liutaia cremonese, e farà da filo conduttore a un’edizione che si preannuncia ricca di novità e appuntamenti imperdibili.

“La Festa del Torrone è una manifestazione che ogni anno unisce la promozione di un’eccellenza dolciaria con la valorizzazione culturale, storica e artistica del territorio cremonese. – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani – Il successo crescente dell’evento testimonia l’interesse di turisti e operatori del settore, contribuendo a far conoscere non solo il torrone, ma anche le ricchezze enogastronomiche e culturali della nostra provincia. L’edizione 2025, dedicata alla musica, arricchirà l’autunno cremonese con laboratori, show cooking, spettacoli e tour guidati. È un onore per l’Amministrazione Provinciale sostenere questa iniziativa, simbolo di eccellenza e orgoglio per tutta la comunità”.

“La Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia – dichiara il Presidente Gian Domenico Auricchio – sostiene con convinzione anche l’edizione 2025 della Festa del Torrone, manifestazione che valorizza una delle produzioni più rappresentative del territorio. Il turismo enogastronomico legato al prodotto tipico promuove l’intera filiera e offre visibilità ai produttori, alle loro competenze e capacità di innovazione. La presenza delle imprese tra gli sponsor conferma quanto la sinergia tra istituzioni e imprese sia fondamentale per la promozione dell’economia locale”.

“L’edizione 2025 della Festa del Torrone rappresenta un’importante occasione per valorizzare ulteriormente il centro cittadino e il tessuto commerciale locale. – ha dichiarato il Sindaco del Comune di Cremona Andrea Virgilio – L’ampliamento dell’area espositiva consentirà un coinvolgimento più esteso dei luoghi urbani e degli operatori economici, contribuendo a rendere la manifestazione ancora più diffusa e partecipata”.

“In occasione del secondo fine settimana, tornerà BookCity Cremona, un’iniziativa culturale di rilievo – ha dichiarato l’Assessore al Turismo del Comune di Cremona Luca Burgazzi, – che affianca la storica manifestazione cremonese con un’offerta editoriale di qualità, capace di attrarre pubblici nuovi e diversificati.”

“Anche quest’anno siamo orgogliosi di essere al fianco della città di Cremona come main sponsor della Festa del Torrone, che celebra tradizione, identità e talento del territorio – dichiara Riccardo Viani, CEO del Gruppo Sperlari – La collaborazione con Mina unisce la sua voce senza tempo al gusto iconico dei nostri prodotti, in un racconto emozionante che celebra le nostre radici e il futuro. Dal 1836 portiamo avanti il saper fare dolciario italiano, trasformandolo in esperienze autentiche. Per noi, non c’è Festa del Torrone senza Sperlari”.

“Anche quest’anno abbiamo voluto unire tradizione e creatività, portando innovazione nel rispetto della nostra identità. – spiega Massimo Rivoltini, Amministratore Rivoltini Alimentare Dolciaria srl – Il nuovo Torrone allo Champagne è un omaggio all’eleganza, mentre il cotechino dolce celebra, con un sorriso, le eccellenze cremonesi. La Festa del Torrone è il nostro modo di raccontare, attraverso il gusto, la bellezza di questo territorio”.

“Sostenere la Festa del Torrone significa per noi valorizzare un prodotto che è simbolo di identità, tradizione e cultura cremonese. – spiega Daniele De Stefani, Direttore Commerciale Secondo Vergani spa – Con l’edizione 2025 vogliamo continuare a raccontare la storia del torrone unendo innovazione e radici, come nella collaborazione artistica con Michela Vicini e nella nostra presenza in Piazza Stradivari. Il torrone non è solo un dolce, è memoria viva del territorio”.

“CremonaPo rinnova con estremo piacere la partnership con la Festa del Torrone perché crede fortemente nel Territorio e nelle sue tradizioni. – spiega Fabio Zanelli, Direttore del Centro Commerciale Cremona Po – Ospitare la premiere della manifestazione è un grande onore e una sfida importante: i cremonesi amano il nostro Centro Commerciale quindi vogliamo sempre offrire esperienze uniche per essere all’altezza delle loro aspettative.”

“Dalle grandi iniziative pop ai nomi più prestigiosi, ogni anno cerchiamo di alzare l’asticella, anche grazie al successo dell’edizione precedente – commenta Stefano Pelliciardi, Amministratore SGP Grandi Eventi -. Quest’anno presentiamo un programma oversize, con appuntamenti di rilievo e ospiti d’eccezione. Tra i momenti più attesi, c’è sicuramente il Torrone d’Oro: per l’eccellenza Artistica e Musicale sarà consegnato a Mina. Per la cucina, invece, il premio andrà a Daniele Persegani, che rappresenta l’eccellenza del gusto. E poi – aggiunge – non possono mancare iniziative pop, ormai un elemento distintivo della Festa e i grandi classici come la rievocazione storica e il treno del Torrone che parte da Milano”.

La manifestazione è promossa e sostenuta dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, con il patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Cremona. Si ringraziano gli sponsor che, anche quest’anno, confermano il loro supporto: Sperlari Srl, Rivoltini Alimentare Dolciaria srl, Vergani spa, Pernigotti spa e il Centro Commerciale Cremona Po.

