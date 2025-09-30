Cinque anni e 2000 euro di multa. Questa la condanna emessa per un 48enne marocchino residente a Pizzighettone finito a processo per rapina. Il 2 febbraio del 2023, dopo essere sceso da un autobus di linea alla fermata di Pizzighettone, si era avvicinato a Mario, 77 anni, la vittima, anch’egli sul mezzo, e gli aveva intimato di consegnargli i soldi. I due si conoscevano. “Dammi i soldi, sei un pensionato, so che hai i soldi, dammeli”. Il pensionato, spaventato, aveva cercato di allontanarsi e di attirare l’attenzione dei passanti, ma l’imputato lo aveva afferrato con violenza per un braccio e trascinato in una zona non illuminata, insultandolo, intimandogli di consegnargli il denaro, mettendogli le mani con violenza all’interno delle tasche del giubbotto, sottraendo alla vittima due banconote da 20 euro, alcune monete e un pacchetto di sigarette.

Come reazione al tentativo dell’anziano di ribellarsi e di rientrare in possesso della refurtiva, l’imputato lo aveva spintonato. Al marocchino erano contestate le aggravati di aver approfittato della circostanza di tempo e di luogo, e cioè in orario notturno e in un luogo non coperto da illuminazione pubblica, tali da ostacolare la difesa della vittima, persona ultrasessantacinquenne.

L’imputato era assistito d’ufficio dall’avvocato Davide Lacchini che ha parlato di un “fatto di lieve entità”, ipotizzando tuttalpiù il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. “A processo”, ha ricordato il legale, “non è stato possibile sentire la vittima per via delle sue condizioni psicofisiche”. “Non sappiamo se avessero questioni tra loro”, ha aggiunto l’avvocato, “nè sappiamo se ci fossero rapporti economici e di quale natura”. Per la difesa, il posto dove sarebbe stata commessa la rapina “non è isolato, ma un è un luogo frequentato”. A pena divenuta definitiva, l’imputato sarà espulso.

Sara Pizzorni

