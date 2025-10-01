Al via le vaccinazioni antinfluenzali:
come e dove prenotare
Al via dal 1 ottobre la campagna vaccinale contro l’influenza dell’Asst di Cremona. La vaccinazione – spiegano dall’ospedale -è lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l’influenza stagionale. La vaccinazione contro l’influenza viene offerta gratuitamente alle persone che, per patologia o età, sono a maggior rischio di complicanze o appartengono alle categorie per le quali essa è indicata dal Ministero della Salute. La dott.ssa Antonella Laiolo, responsabile della Struttura complessa Vaccinazioni e prevenzione malattie infettive dell’Asst di Cremona, raccomanda la vaccinazione soprattutto alle categorie fragili. A Cremona le vaccinazioni si effettuano nel polo vaccinale di via Dante.
Le categorie prioritarie di offerta sono:
- bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni
- cittadini over 60
- donne gravide e puerpere
- persone a rischio per patologia
- operatori sanitari e sociosanitari
- Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco
- Lavoratori a contatto con animali (veterinari, allevatori, macellatori, …)
- Donatori AVIS
- conviventi e caregivers di soggetti a rischio
COME E QUANDO PRENOTARE
La vaccinazione antinfluenzale si prenota:
- sul portale prenotasalute.regione.lombardia.it
- numero verde di Regione Lombardia: 800638638 da telefono fisso, oppure 02 999599 da cellulare
- Dal 1 ottobre 2025 le donne in gravidanza e le puerpere possono ricevere il vaccino presso i centri vaccinali o presso l’HUB di Cremona, negli orari di servizio, con accesso libero senza prenotazione e senza attesa. Possono riceverlo anche presso i Consultori di Cremona e Casalmaggiore in occasione degli accesi già in programma:
- Consultorio Cremona via San Sebastiano (edificio B)
Lunedì e martedì: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 17.00
Mercoledì: 8.30 – 17.00
Giovedì: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 15.30
Venerdì: 8.30 – 12.30
- Consultorio Casalmaggiore Piazza Garibaldi 3
Lunedì: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 17.00
Martedì e mercoledì: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 16.00
Giovedì: 8.30 – 16.00
Venerdì: 8.30 – 12.30
- Dal 1 ottobre 2025 gli operatori in ambito sanitario possono ricevere il vaccino presso i centri vaccinali o presso l’HUB di Cremona, negli orari di servizio, con accesso libero senza prenotazione.
- Dal 1 ottobre 2025 il vaccino potrà essere ricevuto anche presso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta.
- Al momento della somministrazione del vaccino antinfluenzale, sarà possibile richiedere anche la co-somministrazione del vaccino aggiornato anti-Covid19. Inoltre durante la seduta vaccinale dell’antinfluenzale, gli utenti avranno la possibilità di fare il punto sul loro stato vaccinale con il medico vaccinatore che eseguirà l’anamnesi, pertanto potranno essere proposte anche altre vaccinazioni come ad esempio anti pneumococcica e anti zoster.
L’influenza è una malattia respiratoria causata da un virus che si trasmette per via aerea tramite delle piccole gocce di saliva che una persona infetta emette parlando, starnutendo o tossendo. Queste goccioline possono essere inalate da persone vicine o depositarsi su superfici, dove il virus può essere trasferito dalle mani al naso, alla bocca o agli occhi.
Ogni anno l’influenza colpisce milioni di persone, ma può essere particolarmente pericolosa per gli anziani, i bambini piccoli, le persone con malattie croniche e coloro che hanno un sistema immunitario compromesso.