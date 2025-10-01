Al via dal 1 ottobre la campagna vaccinale contro l’influenza dell’Asst di Cremona. La vaccinazione – spiegano dall’ospedale -è lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l’influenza stagionale. La vaccinazione contro l’influenza viene offerta gratuitamente alle persone che, per patologia o età, sono a maggior rischio di complicanze o appartengono alle categorie per le quali essa è indicata dal Ministero della Salute. La dott.ssa Antonella Laiolo, responsabile della Struttura complessa Vaccinazioni e prevenzione malattie infettive dell’Asst di Cremona, raccomanda la vaccinazione soprattutto alle categorie fragili. A Cremona le vaccinazioni si effettuano nel polo vaccinale di via Dante.

Le categorie prioritarie di offerta sono:

bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni

cittadini over 60

donne gravide e puerpere

persone a rischio per patologia

operatori sanitari e sociosanitari

Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco

Lavoratori a contatto con animali (veterinari, allevatori, macellatori, …)

Donatori AVIS

conviventi e caregivers di soggetti a rischio

COME E QUANDO PRENOTARE

La vaccinazione antinfluenzale si prenota:

sul portale prenotasalute.regione.lombardia.it

numero verde di Regione Lombardia: 800638638 da telefono fisso, oppure 02 999599 da cellulare

L’influenza è una malattia respiratoria causata da un virus che si trasmette per via aerea tramite delle piccole gocce di saliva che una persona infetta emette parlando, starnutendo o tossendo. Queste goccioline possono essere inalate da persone vicine o depositarsi su superfici, dove il virus può essere trasferito dalle mani al naso, alla bocca o agli occhi.

Ogni anno l’influenza colpisce milioni di persone, ma può essere particolarmente pericolosa per gli anziani, i bambini piccoli, le persone con malattie croniche e coloro che hanno un sistema immunitario compromesso.

