Cronaca

Autisti, la carenza continua. Parte
l'academy per formare gli autisti

Se ne parla nella Piazza di CR1 alle 21

Lo studio della piazza di CR1

La carenza di autisti e i nuovi corsi per la formazione di conducenti di mezzi pesanti e bus. E’ il tema al centro della nuova puntata della Piazza di CR1 in onda alle 21 sul canale 19. Ospiti i testimoni ed esperti del settore che ci spiegano i motivi del perdurare della carenza di autisti per il trasporto passeggeri e merci. L’utilità della scuola del conducente che riparte a breve con nuovi corsi per formare gli autisti. Una vera e propria academy che coinvolge Arriva Italia per il trasporto passeggeri e Trasporti Pesanti per le merci. I corsi sono tenuti da Enaip Lombardia e organizzati da Michelini srl. In studio con il conduttore Giovanni Palisto, Roberto Salerno dir. Operations Arriva Italia, Silvia Granelli dir Enaip Cremona Mantova, Stefano Storti imprenditore del settore e vicepresidente Associazione Industriali di Cremona, Luigi Michelini amministratore Michelini Formazione Srl, titolare dell’autoscuola Galli Cremona e coordinatore della scuola del conducente, Andrea Lozza presidente Fita Cna Cremona e Moreno Santarosa presidente FAI Verona

